Регулярные рейсы на египетские курорты могут возобновиться уже в мае

Переговоры о возобновлении регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут начаться в этом месяце. Египетская сторона называла дату 15 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Схожие заявления звучали и с российской стороны.

"Увеличится число путешественников с детьми. Если кто-то побаивается лететь на курорты Красного моря через Каир , они смогут воспользоваться прямым перелетом", — говорит PR-директор крупного туроператора, работающего на египетском направлении, Лариса Аханова.

Но о том, что конкретно предложат туроператоры, пока сказать сложно. Большое значение, говорят участники рынка, будет иметь частота и стоимость рейсов.

Сейчас регулярные авиарейсы из России выполняются только в столицу Египта — Каир. До побережья Красного моря туристы добираются на автобусах или внутренними авиарейсами. В марте сразу же после открытия регулярного авиасообщения с Каиром туры в Египет стал продавать один из туроператоров. Средняя стоимость путешествия — 1,3 тысячи долларов на двоих на семь ночей. Ажиотажного спроса нет.

Пока турами в Египет на базе регулярных авиа-перелетов в Каир воспользовалось около сотни туристов

"Поступают десятки заявок, всего туры забронировали около ста туристов. Глубина бронирования до конца октября", — рассказала PR-директор туркомпании Лариса Аханова.

С запуском прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх отпадет необходимость трансфера до курортов от Каира, потому цены могут снизиться, а путешествие станет более комфортным. Кроме того, египетские авиакомпании могут предложить заметные скидки, рассчитывают эксперты. Правда, по-настоящему массовым египетское направление снова может стать после запуска чартеров, уточняет Анна Подгорная.

Запуск регулярных рейсов на курорты — первый шаг в этом направлении, считают эксперты. При этом конкуренции российским курортам Египет не составит. Во-первых, с учетом переговоров и проверок аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха регулярные авиарейсы сюда могут отправиться не раньше осени. А во-вторых, сам по себе Египет для пляжного отдыха больше подходит с осени до весны. Летом там слишком жарко и находиться на пляже может быть просто опасно для здоровья.