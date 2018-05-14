Президент Судана провел перестановки в правительстве

Президент Судана Омар аль-Башир провел масштабные перестановки в правительстве страны и руководстве ряда провинций, а также объявил о ряде мер по улучшению экономической ситуации по итогам заседания руководства правящей партии Национальный конгресс, сообщило в понедельник официальное суданское агентство СУНА.

В частности, перестановки затронули восемь министерств, пятерых государственных министров и десятерых губернаторов. "Официально о перестановках в правительстве будет объявлено в понедельник на пресс-конференции премьер-министра", — сказал журналистам помощник президента Фейсал Хасан Ибрагим.

По его словам, правящая партия поручила правительству оптимизировать расходы, определить приоритетные проекты развития, ограничить по возможности наличные расчеты и активно использовать банковские механизмы. Кроме того, правящая партия призвала нарастить добычу нефти как путем лучшего использования уже разработанных месторождений, так и через разведку новых. Кроме того, Судан планирует выделить финансирование для ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

В последние месяцы Судан сталкивается с серьезными экономическими проблемами. В частности, в стране наблюдается обесценивание национальной валюты, высокий уровень инфляции, а также расцвет "черного рынка" обмена валют. Импортеры опасаются, что это может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов.