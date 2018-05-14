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Останки убитых в Ливии египетских христиан доставят в Каир
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Останки убитых в Ливии египетских христиан доставят в Каир 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Останки египетских коптов-христиан, казненных боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) в Ливии, доставят в понедельник в Каир. Об этом газете «Аль-Яум ас-Сабиа» сообщил представитель ливийского уголовного сыска Али Махмуд.
"МИД Ливии в Триполи, офис генерального прокурора и местные руководители в Мисрате будут контролировать транспортировку останков жертв бойни, устроенной в Сирте", — цитирует РИА Новости сообщение Махмуда.
В феврале 2015 года члены ДАИШ казнили захваченных ранее египетских христиан, которые приехали в Ливию на заработки. Террористы обезглавили 21 рабочего и разместили видео расправы в интернете. Сразу после этого десятки тысяч египтян покинули Ливию.
Позже ливийские силы безопасности задержали вероятных исполнителей казни. В ходе допроса были установлены места захоронения тел погибших. Человеческие останки обнаружили в пригороде Сирта и передали судмедэкспертам Мисраты.
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