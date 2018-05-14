Останки убитых в Ливии египетских христиан доставят в Каир

МИД Ливии в Триполи, офис генерального прокурора и местные руководители в Мисрате будут контролировать транспортировку останков жертв бойни, устроенной в Сирте", — цитирует РИА Новости сообщение Махмуда.

В феврале 2015 года члены ДАИШ казнили захваченных ранее египетских христиан, которые приехали в Ливию на заработки. Террористы обезглавили 21 рабочего и разместили видео расправы в интернете. Сразу после этого десятки тысяч египтян покинули Ливию.

Позже ливийские силы безопасности задержали вероятных исполнителей казни. В ходе допроса были установлены места захоронения тел погибших. Человеческие останки обнаружили в пригороде Сирта и передали судмедэкспертам Мисраты.