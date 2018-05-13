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Египет поучаствует в выставке «Атомэкспо-2018» в Сочи
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Египет поучаствует в выставке «Атомэкспо-2018» в Сочи 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Египетская делегация во главе с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммедом Шакером примет участие в международной выставке-форуме «Атомэкспо-2018», которая пройдет 14-16 мая в Сочи. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении ведомства, передает Al Masry Al Youm.
"Форум является крупным международным событием с участием ведущих мировых компаний ядерной отрасли, — отмечается в коммюнике. — В свете египетско-российского сотрудничества по созданию АЭС в Эд-Дабаа для Египта важно вовлечение в его работу и участие во встречах с представителями компаний и международных институтов, работающих в области промышленности и ядерной энергетики".
Форум «Атомэкспо», ежегодно проходящий в России с 2009 года — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация «Росатом».
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