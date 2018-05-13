Глава МИД Египта отменил интервью RT после скандального опроса на сайте канала

Египет возмущен опросом телеканала

МИД в о спорной территории на границе с Суданом Каире обратился к Москве за объяснениями, а глава ведомства отменил запланированное интервью телеканалу, передает

По данным АР, в опросе шла речь о том, кому принадлежит «треугольник Халаиба» — Египту или Судану. Эта территория находится на границе между этими двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией. В настоящее время Египет продолжает контролировать спорный регион и отказывается обсуждать эту проблему на международном уровне. МИД Египта утверждает, что опрос был опубликован 11 мая. DW полагает, что опрос удалили с сайта телеканала.

Египетский МИД выразил возмущение

в связи с опросом по поводу спорной территории на египетско-суданской границе. 12 мая официальный представитель ведомства связался с российской стороной, чтобы «резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом, и потребовать немедленно объяснить это неприемлемый поступок».

Государственная информационная служба Египта пояснила, что египетский МИД обратился за объяснениями к правительству Российской Федерации