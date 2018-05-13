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Глава МИД Египта отменил интервью RT после скандального опроса на сайте канала
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Глава МИД Египта отменил интервью RT после скандального опроса на сайте канала 

Newsru.com 59 минут назад
Фото: Newsru.com
Египет возмущен опросом телеканала
о спорной территории на границе с Суданом: МИД в Каире обратился к Москве за объяснениями, а глава ведомства отменил запланированное интервью телеканалу, передает
По данным АР, в опросе шла речь о том, кому принадлежит «треугольник Халаиба» — Египту или Судану. Эта территория находится на границе между этими двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией. В настоящее время Египет продолжает контролировать спорный регион и отказывается обсуждать эту проблему на международном уровне. МИД Египта утверждает, что опрос был опубликован 11 мая. DW полагает, что опрос удалили с сайта телеканала.
Египетский МИД  выразил возмущение
в связи с опросом по поводу спорной территории на египетско-суданской границе. 12 мая официальный представитель ведомства связался с российской стороной, чтобы «резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом, и потребовать немедленно объяснить это неприемлемый поступок».
Государственная информационная служба Египта пояснила, что египетский МИД обратился за объяснениями к правительству Российской Федерации.
В связи с инцидентом министр иностранных дел Египта Самех Шукри решил отменить интервью, которое планировал дать RT 19 мая. Интервью было запланировано накануне встречи со своим российским коллегой и министрами обороны Египта и России в Москве.
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