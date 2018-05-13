СМИ: в результате атаки боевиков в афганском Джелалабаде погибли шесть человек

ТАСС , 13 мая. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 20 получили ранения в воскресенье в результате атаки боевиков в афганском городе Джалалабад (провинция Нангархар). Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции.

Согласно данным телеканала, неизвестные вооруженные люди напали на финансовый отдел таможни Джалалабада. Террорист-смертник подорвал себя близ ворот департамента, остальные боевики начали штурмовать здание. Столкновения между силами безопасности и нападавшими продолжаются. Как передает телеканал, по словам очевидцев, в районе атаки прогремели четыре взрыва.

Как сообщило в свою очередь агентство Reuters, по словам представителя губернатора провинции Атахуллы Хогияни, прогремели по меньшей мере три взрыва, которые, возможно, были скоординированной атакой.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.