Китай выразил протест Мьянме из-за обстрела своей территории

Во время боевых столкновений в приграничном городе Мусхэ в Мьянме один реактивный снаряд случайно упал на территорию Китая . Жертв и разрушений не зафиксировано, однако Пекин сделал строгое представление Нейпьидо

"Китай уже сделал соответствующим органам мьянманской стороны строгое представление, потребовав от сторон конфликта сохранять самообладание и немедленно прекратить огонь", — цитирует РИА Новости сообщение посольства КНР в Мьянме.

Диппредставительство также скорбит по раненым и погибшим в результате столкновений между правительственными силами и повстанцами в Мусхэ. В заявлении посольства содержится требование «принять эффективные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки и новые человеческие жертвы».

Различные повстанческие группировки в Мьянме с 1948 года борются с правительственными силами. В субботу мятежники атаковали в Мусхэ полицейский блокпост, в то время как другие повстанцы напали на силы ополчения. Перестрелка продолжалась несколько часов, в итоге нападавшие отступили. По данным властей, погибли не менее 19 человек: полицейский, четыре ополченца и 14 мирных граждан. Еще 27 человек получили ранения.