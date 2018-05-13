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Китай выразил протест Мьянме из-за обстрела своей территории
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Китай выразил протест Мьянме из-за обстрела своей территории 

Российская Газета 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Федор Вильнер
Во время боевых столкновений в приграничном городе Мусхэ в Мьянме один реактивный снаряд случайно упал на территорию Китая. Жертв и разрушений не зафиксировано, однако Пекин сделал строгое представление Нейпьидо.
"Китай уже сделал соответствующим органам мьянманской стороны строгое представление, потребовав от сторон конфликта сохранять самообладание и немедленно прекратить огонь", — цитирует РИА Новости сообщение посольства КНР в Мьянме.
Диппредставительство также скорбит по раненым и погибшим в результате столкновений между правительственными силами и повстанцами в Мусхэ. В заявлении посольства содержится требование «принять эффективные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки и новые человеческие жертвы».
Различные повстанческие группировки в Мьянме с 1948 года борются с правительственными силами. В субботу мятежники атаковали в Мусхэ полицейский блокпост, в то время как другие повстанцы напали на силы ополчения. Перестрелка продолжалась несколько часов, в итоге нападавшие отступили. По данным властей, погибли не менее 19 человек: полицейский, четыре ополченца и 14 мирных граждан. Еще 27 человек получили ранения.
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