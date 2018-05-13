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В Колумбии у бывших повстанцев изъяли почти тонну кокаина
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В Колумбии у бывших повстанцев изъяли почти тонну кокаина 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Колумбийские власти конфисковали в субботу почти тонну кокаина, которая принадлежала бывшим повстанцам из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
Как сообщают ВМС Колумбии, лодка с 932 килограммами кокаина была обнаружена во время ее сплава по реке. «Бывшие бойцы фронта номер 30 РВСК пытались доставить около тонны алкалоидов по реке Микай до Центральной Америки», — говорится в сообщении ведомства.
При этом экипаж лодки покинул ее и скрылся в джунглях, когда было обнаружено преследование.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение «Новой Колумбии» — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долгое время вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была официально создана политическая партия «Общая революционная альтернативная сила».
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