Более 500 граждан Таджикистана убиты в вооруженных столкновениях в зарубежных государств — Э. Рахмон

ИА Синьхуа: последние новости

Срочно: 26 человек погибли, семь получили ранения в результате нападения боевиков на северо-западе Бурунди

На мечеть в ЮАР совершено нападение, один человек погиб, двое ранены

В Ираке убиты шесть смертников ИГ, намеревавшихся устроить теракты во время парламентских выборов