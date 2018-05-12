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Более 500 граждан Таджикистана убиты в вооруженных столкновениях в зарубежных государств — Э. Рахмон
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Более 500 граждан Таджикистана убиты в вооруженных столкновениях в зарубежных государств — Э. Рахмон 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Душанбе, 12 мая /Синьхуа/ — До сегодняшнего дня из числа граждан Таджикистана, участвовавших в вооруженных столкновениях в зарубежных государствах, 675 человек были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Число убитых превысило 500 человек, сообщил сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями общественности страны в связи с наступлением священного месяца Рамазан.
По словам Э. Рахмона, после разгрома на территории Ирака и Сирии террористической группировки «Исламское государство», часть граждан Таджикистана, входившая в нее, для продолжения преступной деятельности скопилась на территории Афганистана. Среди боевиков упомянутой организации есть и граждане бывших советских республик. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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