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При нападении на штаб пехотной бригады в Ливии погибли четверо военных
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При нападении на штаб пехотной бригады в Ливии погибли четверо военных 

РИА Новости 1 час назад
БЕНГАЗИ, 12 мая — РИА Новости. Четверо военнослужащих ливийской армии погибли, 12 были ранены в субботу в результате нападения боевиков на штаб 6-й пехотной бригады в городе Сабха, сообщил РИА Новости медицинский источник.
"Четыре человека погибли, 12 ранены в результате столкновений, которые произошли в окрестностях лагеря бригады", — заявил источник.
Как сообщил другой местный источник, штаб бригады атаковали боевики из племен тубу. Нападение увенчалось успехом — штаб был захвачен.
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.
Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Муаммара Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
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