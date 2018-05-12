При нападении на штаб пехотной бригады в Ливии погибли четверо военных

БЕНГАЗИ, 12 мая — РИА Новости . Четверо военнослужащих ливийской армии погибли, 12 были ранены в субботу в результате нападения боевиков на штаб 6-й пехотной бригады в городе Сабха, сообщил РИА Новости медицинский источник.

"Четыре человека погибли, 12 ранены в результате столкновений, которые произошли в окрестностях лагеря бригады", — заявил источник.

Как сообщил другой местный источник, штаб бригады атаковали боевики из племен тубу. Нападение увенчалось успехом — штаб был захвачен.

ЕС. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Муаммара Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.