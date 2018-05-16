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Иностранные футбольные болельщики вовсю бронируют отели в Волгограде
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Иностранные футбольные болельщики вовсю бронируют отели в Волгограде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Меньше месяца осталось до старта чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна. А это означает, что в Россию приедет множество зарубежных болельщиков.
Например, отельеры Волгограда, который примет четыре матча ЧМ-2018, отмечают большой спрос на номера среди иностранцев. Интересно, что во многих отелях свободных мест на период турнира уже не осталось. Несмотря на это, заявки на бронирование номеров от болельщиков продолжают поступать. Надо напомнить, что 45-тысячная «Волгоград Арена» примет четыре матча группового этапа: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). А самая большая загруженность номеров приходится на день матча сборных Египта и Саудовской Аравии.
Впрочем, в других городах ситуация с отелями и гостиницами точно такая же — практически все номера уже забронированы.
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