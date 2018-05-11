Пентагон: спецназовцы США помогли задержать в Сомали трех полевых командиров «Аш-Шабаб»

Как указывается в распространенном заявлении, «американские военнослужащие приняли участие 9 мая в операции, проводимой сомалийскими силами близ населенного пункта Булсида с целью пресечения деятельности террористической сети „Аш-Шабаб“.

»Мы видели сообщения, в которых утверждается, что во время этой операции были убиты гражданские лица, — говорится в заявлении. — АФРИКОМ изучит информацию, касающуюся данного инцидента. Если она подтвердится, командование определит, какие шаги нужно будет предпринять в этой связи". В частности, агентство Associated Press отметило в своем материале из Могадишо об этом рейде, сославшись на одного из местных старейшин Моалина Ахмеда Нура, что при захвате боевиков были убиты пять мирных земледельцев.

"США совместно с другими международными партнерами привержены оказанию помощи Сомали в борьбе с экстремистскими организациями", — подчеркнула пресс-служба.

Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в 2017 году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя АФРИКОМ Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев — армейских «зеленых беретов» и диверсантов ВМС «морских котиков». Им ставится задача вести охоту на главарей и боевиков «Аш-Шабаб». В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).