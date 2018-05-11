Пентагон: спецназовцы США помогли задержать в Сомали трех полевых командиров «Аш-Шабаб» 

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Спецназовцы США помогли задержать в провинции Нижняя Шабелле на юге Сомали трех полевых командиров террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).
Как указывается в распространенном заявлении, «американские военнослужащие приняли участие 9 мая в операции, проводимой сомалийскими силами близ населенного пункта Булсида с целью пресечения деятельности террористической сети „Аш-Шабаб“.
»Мы видели сообщения, в которых утверждается, что во время этой операции были убиты гражданские лица, — говорится в заявлении. — АФРИКОМ изучит информацию, касающуюся данного инцидента. Если она подтвердится, командование определит, какие шаги нужно будет предпринять в этой связи". В частности, агентство Associated Press отметило в своем материале из Могадишо об этом рейде, сославшись на одного из местных старейшин Моалина Ахмеда Нура, что при захвате боевиков были убиты пять мирных земледельцев.
"США совместно с другими международными партнерами привержены оказанию помощи Сомали в борьбе с экстремистскими организациями", — подчеркнула пресс-служба.
Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в 2017 году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя АФРИКОМ Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев — армейских «зеленых беретов» и диверсантов ВМС «морских котиков». Им ставится задача вести охоту на главарей и боевиков «Аш-Шабаб». В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая «налоги» с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка. Одно время она контролировала значительную часть территории Сомали, однако затем потерпела серию поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств и США.