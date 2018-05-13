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За минувшие сутки афганская армия уничтожила 95 боевиков
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За минувшие сутки афганская армия уничтожила 95 боевиков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 13 мая /Синьхуа/ — Министерство обороны Афганистана в субботу подтвердило, что за минувшие сутки афганская армия нанесла удары по объектам экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ и движения «Талибан» в ряде районов страны, в результате были уничтожены по меньшей мере 95 боевиков, еще не менее 64 получили ранения.
Официальный представитель Минобороны Афганистана Мохаммад Радманеш вчера на устроенной в Кабуле пресс-конференции отметил, что операция началась 10 мая в 14 провинциях, в том числе Нангархаре, Фарахе, Гильменде и Кандагаре. Национальная армия Афганистана тесно координировала свои действия с ВВС, службой безопасности и местной полицией, проведя не менее 13 крупных наземных операций и нанеся 67 авиаударов по укрытиям боевиков.
Как стало известно, еще 12 боевиков были задержаны. Кроме того, захвачена партия оружия, боеприпасов, других военных материалов и транспортных средств. Со стороны афганской армии погибли по меньшей мере 30 военнослужащих.
По словам М. Радманеша, этот год является ключевым в войне против терроризма в Афганистане. «Мы приложим все усилия по обеспечению безопасности государства и населения», — сказал он.
Как на днях сообщили местные СМИ со ссылкой на слова советника президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара, силы безопасности в полной мере готовы к борьбе с терроризмом. Он призвал укрепить региональное сотрудничество в борьбе с террором и сообща защитить безопасность в Афганистане и регионе в целом. —0—
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