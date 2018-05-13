За минувшие сутки афганская армия уничтожила 95 боевиков

Официальный представитель Минобороны Афганистана Мохаммад Радманеш вчера на устроенной в Кабуле пресс-конференции отметил, что операция началась 10 мая в 14 провинциях, в том числе Нангархаре, Фарахе, Гильменде и Кандагаре. Национальная армия Афганистана тесно координировала свои действия с ВВС, службой безопасности и местной полицией, проведя не менее 13 крупных наземных операций и нанеся 67 авиаударов по укрытиям боевиков.

Как стало известно, еще 12 боевиков были задержаны. Кроме того, захвачена партия оружия, боеприпасов, других военных материалов и транспортных средств. Со стороны афганской армии погибли по меньшей мере 30 военнослужащих.

По словам М. Радманеша, этот год является ключевым в войне против терроризма в Афганистане. «Мы приложим все усилия по обеспечению безопасности государства и населения», — сказал он.