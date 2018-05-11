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Эксперт: товарооборот России и Египта может вырасти по итогам года с $6 млрд до $10 млрд
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Эксперт: товарооборот России и Египта может вырасти по итогам года с $6 млрд до $10 млрд 

ТАСС 57 минут назад
КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Египтом в 2018 году может вырасти до $10 млрд, заявил в пятницу председатель Российско-египетского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Михаил Орлов.
"Товарооборот растет очень сильно. Прошлый год — это было около $6 млрд, в этом году скорее всего будет больше. Думаю, мы можем дойти и до $10 млрд", — сказал он корреспонденту ТАСС в кулуарах форума KazanSummit, добавив, что товарооборот между двумя странами имеет потенциал в $25 млрд
Для этого, сказал он, Москве и Каиру необходимо упростить процессы взаимного финансирования проектов с обоих сторон, стандартизировать фитосанитарные стандарты и устранить административные барьеры в сфере взаимных поставок фармацевтики. «Россия не производит активные вещества для производства фармацевтических продуктов, а Египет производит. Я вижу колоссальный потенциал торговли в обоих направлениях. Но есть очень много препятствий административного характера, которые надо гармонизировать», — пояснил он.
Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» проходит в Казани 10-12 мая 2018 года. На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала Россия.
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