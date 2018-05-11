Ещё
В Египте найдена гробница полководца времен Рамсеса II
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте найдена гробница полководца времен Рамсеса II 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Археологи при раскопках некрополя в Саккаре обнаружили гробницу видного военачальника времен Нового Царства Иврия, служившего при двух фараонах. Об этом сообщает Ahram Online.
Об открытии объявила Ола Эль-Агизи — профессор египтологии в Каирском университете. По ее словам, гробница обнаружена в некрополе времен Нового Царства к югу от пирамиды фараона Унаса.
На стенах имеются надписи с упоминанием командующего армией по имени Иврий, а также его сына Юппы и внука Хатиая. Последние, вероятно, были сановниками. Ученые полагают, что гробница принадлежала Иврию, но могла быть и семейной.
Полководец начал службу при фараоне Сети I, а затем служил Рамсесу II и даже стал его советником. По мнению археологов, Иврий был иностранцем. Он переехал в Древний Египет и достиг больших высот.
Гробница была построена в несколько этапов в стиле, характерном для знати времен Нового Царства. Фрески и барельефы изображают сцены сражений, в которых участвовал Иврий. Например, одна из фресок изображает форсирование реки, кишащей крокодилами. Иврий на колеснице ведет армию вперед.
Раскопки будут продолжены. Ученые надеются найти в гробнице останки Юппы и Хатиая.
Российская Газета: последние новости
Минтранс: Точной даты переговоров по расширению авиасообщения с Египтом нет В Сирии боевики сдали властям семь крупнокалиберных пулеметов Более 400 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»367
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив150
Познер разочаровался в СПЧ44
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией385
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии95
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение