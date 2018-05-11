В Египте найдена гробница полководца времен Рамсеса II

Археологи при раскопках некрополя в Саккаре обнаружили гробницу видного военачальника времен Нового Царства Иврия, служившего при двух фараонах. Об этом сообщает Ahram Online.

Об открытии объявила Ола Эль-Агизи — профессор египтологии в Каирском университете. По ее словам, гробница обнаружена в некрополе времен Нового Царства к югу от пирамиды фараона Унаса.

На стенах имеются надписи с упоминанием командующего армией по имени Иврий, а также его сына Юппы и внука Хатиая. Последние, вероятно, были сановниками. Ученые полагают, что гробница принадлежала Иврию, но могла быть и семейной.

Полководец начал службу при фараоне Сети I, а затем служил Рамсесу II и даже стал его советником. По мнению археологов, Иврий был иностранцем. Он переехал в Древний Египет и достиг больших высот.

Гробница была построена в несколько этапов в стиле, характерном для знати времен Нового Царства. Фрески и барельефы изображают сцены сражений, в которых участвовал Иврий. Например, одна из фресок изображает форсирование реки, кишащей крокодилами. Иврий на колеснице ведет армию вперед.

Раскопки будут продолжены. Ученые надеются найти в гробнице останки Юппы и Хатиая.