МИД Украины проверяет данные о гибели двух украинских моряков

«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины — членов экипажа судна Atlantic Harmony», — приводит слова Кирилича УНИАН

По его словам, был установлен контакт с судовладельцем.

Он добавил, что вопрос находится на контроле департамента.