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В ЮАР совершено вооруженное нападение на мечеть: имаму и двоим прихожанам перерезали горло
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В ЮАР совершено вооруженное нападение на мечеть: имаму и двоим прихожанам перерезали горло 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Трое мужчин, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, совершили нападение на мечеть неподалеку от города Дурбан в ЮАР. Злоумышленники перерезали горло троим прихожанам, один из которых скончался по дороге в больницу, рассказал Reuters чиновник в местных экстренных службах.
Двое других пострадавших, по словам собеседника агентства, находятся в критическом состоянии. «Один из трех только что скончался по пути в больницу. Двое других — в критическом состоянии», — сказал Прэм Балрам, пресс-секретарь частной экстренной службы Reaction Unit SA, которая одной из первых прибыла на место атаки.
Как сообщает AFP в  Twitter
со ссылкой на медицинские службы, погибшим в результате нападения оказался имам. Еще двое пострадавших получили серьезные ранения.
Нападавшие уехали от мечети на белом автомобиле. Их мотивы остаются неясными.
Вместе с тем известно, что злоумышленники являются выходцами из Египта. «Подозреваемые — египтяне. Их узнали местные жители», — сообщил Балрам.
По его словам, нападавшие также подожгли мечеть с одной стороны. Один из прихожан, подвергшихся атаке, выпрыгнул из дымившегося здания через окно.
ЮАР считается самой промышленно развитой страной Африки, которая привлекает множество туристов и практически не используется исламистами для совершения атак, отмечает Reuters.
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