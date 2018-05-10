В ЮАР совершено вооруженное нападение на мечеть: имаму и двоим прихожанам перерезали горло

Трое мужчин, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, совершили нападение на мечеть неподалеку от города Дурбан ЮАР . Злоумышленники перерезали горло троим прихожанам, один из которых скончался по дороге в больницу, рассказал Reuters чиновник в местных экстренных службах.

Двое других пострадавших, по словам собеседника агентства, находятся в критическом состоянии. «Один из трех только что скончался по пути в больницу. Двое других — в критическом состоянии», — сказал Прэм Балрам, пресс-секретарь частной экстренной службы Reaction Unit SA, которая одной из первых прибыла на место атаки.

Как сообщает AFP в Twitter

со ссылкой на медицинские службы, погибшим в результате нападения оказался имам. Еще двое пострадавших получили серьезные ранения.

Нападавшие уехали от мечети на белом автомобиле. Их мотивы остаются неясными.

Вместе с тем известно, что злоумышленники являются выходцами из Египта . «Подозреваемые — египтяне. Их узнали местные жители», — сообщил Балрам.

По его словам, нападавшие также подожгли мечеть с одной стороны. Один из прихожан, подвергшихся атаке, выпрыгнул из дымившегося здания через окно.

ЮАР считается самой промышленно развитой страной Африки, которая привлекает множество туристов и практически не используется исламистами для совершения атак, отмечает Reuters.