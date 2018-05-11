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Посол Ирака заявил об окончательной победе над ИГ* в стране
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Посол Ирака заявил об окончательной победе над ИГ* в стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Победа над террористической группировкой «Исламское государство»* в 2017 году была окончательной, однако в стране есть остатки группировки, в ликвидации которых помогает местное население, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.
"Есть некоторые люди, лояльные ИГ*, но их очень мало. Военные и разведка предпринимают усилия (по их выявлению — ред.), Граждане Ирака сотрудничают с органами безопасности, обмениваются данными с целью быстрой ликвидации имеющихся остатков ИГ* на территории Ирака", — заявил посол на полях саммита «Россия-Исламский мир» (KazanSummit).
В конце минувшего года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Ираке, в отдельных районах продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России
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