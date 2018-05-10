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В Ираке будут закрыты аэропорты и граница в день парламентских выборов
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В Ираке будут закрыты аэропорты и граница в день парламентских выборов 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Багдад, 10 мая /Синьхуа/ — В Ираке будут закрыты пограничные пункты и аэропорты в день проведения выборов в Совет представителей /парламент/ 12 мая. Об этом объявил в среду иракский комитет по безопасности выборов.
Сообщается, что аэропорты и граница будут закрыт на 24 часа с 00:00 12 мая. На это время иракские силы безопасности также ограничат движение транспорта между провинциями страны. Данные меры будут сняты после выборов.
Парламентские выборы пройдут в Ираке 12 мая, на 329 мест в законодательном органе претендуют около 7 тыс. кандидатов. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» угрожают сорвать выборы. —0—
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