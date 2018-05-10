В Ираке будут закрыты аэропорты и граница в день парламентских выборов

Багдад, 10 мая / Синьхуа / — В Ираке будут закрыты пограничные пункты и аэропорты в день проведения выборов в Совет представителей /парламент/ 12 мая. Об этом объявил в среду иракский комитет по безопасности выборов.

Сообщается, что аэропорты и граница будут закрыт на 24 часа с 00:00 12 мая. На это время иракские силы безопасности также ограничат движение транспорта между провинциями страны. Данные меры будут сняты после выборов.