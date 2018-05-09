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Сотрудники МУС впервые с 2012 года посетили Ливию для расследования военных преступлений
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Сотрудники МУС впервые с 2012 года посетили Ливию для расследования военных преступлений 

ТАСС 1 час назад
ООН, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) впервые с 2012 года посетили Ливию в рамках расследования преступлений, совершенных за время конфликта в стране. Об этом сообщила в среду прокурор МУС Фату Бенсуда на заседании Совета Безопасности ООН.
"Я с удовлетворением сообщаю, что в марте 2018 года члены моей команды по Ливии съездили в страну впервые с июня 2012 года. Этот недавний визит в Ливию стал значительным прорывом в следственных действиях, проводимых моим офисом. Невозможно переоценить возможность работы в районах, где были совершены или продолжают совершаться преступления", — сказала прокурор МУС, добавив, что следователи не посещали Ливию более пяти лет из соображений безопасности. По ее словам, в ближайшее время будут организованы новые миссии в Ливию, которые «позволят надеяться на быстрый прогресс в проведении следственных мероприятий».
Как заявила Бенсуда, прокуратура МУС за полгода «добилась значительного прогресса» в изучении ливийского досье, и «уверенно продвигается в расследовании не только преступлений 2011 года, но и тех, что были совершены позднее и продолжают совершаться до сих пор». Она напомнила, что в прошлом августе МУС выдал ордер на арест офицера ливийского спецназа Махмуда аль-Верфалли, который обвиняется в убийстве 33 человек. В то же время Фату Бенсуда с сожалением констатировала, что аль-Верфалли «остается на свободе» и «продолжает оставаться командиром своей [военной] бригады», совершая новые казни, которые «могут считаться военными преступления».
Коснувшись ситуации с невыдачей сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама, прокурор МУС обратила внимание на появляющиеся в СМИ противоречивые сведения о месте его нахождения. С 2011 года сын свергнутого диктатора находился под стражей, а в 2015 году суд в Триполи заочно вынес ему смертный приговор. Однако в июне 2017 года, по сообщениям СМИ, он был освобожден из тюрьмы города Зинтан. Фату Бенсуда подчеркнула, что выданный МУС ордер на арест остается в силе, и ливийские власти обязаны «немедленное передать его суду» в Гааге.
После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и «восточный кабмин» Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке. Кроме того, в стране начали действовать десятки вооруженных террористических формирований, в том числе присягнувших на верность группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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