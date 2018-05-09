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Четыре человека погибли в результате теракта на КПП в Ливии
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Четыре человека погибли в результате теракта на КПП в Ливии 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Триполи, 9 мая /Синьхуа/ — Число погибших в результате теракта на КПП ливийской армии во вторник возросло до четырех человек. Об этом сообщил Синьхуа источник в военных кругах.
В результате взрыва вблизи Сирта, расположенного примерно в 450 км к востоку от Триполи, погибли два солдата и два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения.
По словам источника, террористы-смертники подъехали к КПП на трех заминированных автомобилях, двое нападавших были убиты.
Источник добавил, что теракт, скорее всего, был осуществлен экстремистской группировкой «Исламское государство» /ИГ/, которая брала на себя ответственность за подобные нападения в прошлом. —0—
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