Четыре человека погибли в результате теракта на КПП в Ливии 

Триполи, 9 мая /Синьхуа/ — Число погибших в результате теракта на КПП ливийской армии во вторник возросло до четырех человек. Об этом сообщил Синьхуа источник в военных кругах.
В результате взрыва вблизи Сирта, расположенного примерно в 450 км к востоку от Триполи, погибли два солдата и два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения.
По словам источника, террористы-смертники подъехали к КПП на трех заминированных автомобилях, двое нападавших были убиты.
Источник добавил, что теракт, скорее всего, был осуществлен экстремистской группировкой «Исламское государство» /ИГ/, которая брала на себя ответственность за подобные нападения в прошлом. —0—