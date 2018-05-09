Четыре человека погибли в результате теракта на КПП в Ливии

Триполи, 9 мая / Синьхуа / — Число погибших в результате теракта на КПП ливийской армии во вторник возросло до четырех человек. Об этом сообщил Синьхуа источник в военных кругах.

В результате взрыва вблизи Сирта, расположенного примерно в 450 км к востоку от Триполи, погибли два солдата и два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения.

По словам источника, террористы-смертники подъехали к КПП на трех заминированных автомобилях, двое нападавших были убиты.