Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта подготовку переговоров в формате «2+2» в Москве

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили подготовку переговоров в формате «2+2», которые пройдут в Москве 14 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник.

"В ходе беседы был обсужден ряд практических вопросов подготовки предстоящих 14 мая в Москве российско-египетских переговоров в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран", — указали в дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии Ливии и на палестинских территориях. «Также была затронута проблематика водопользования в бассейне реки Нил в контексте реализации проекта строительства плотины „Возрождение“ в Эфиопии », — отметили в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.