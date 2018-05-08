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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта подготовку переговоров в формате «2+2» в Москве
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта подготовку переговоров в формате «2+2» в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили подготовку переговоров в формате «2+2», которые пройдут в Москве 14 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник.
"В ходе беседы был обсужден ряд практических вопросов подготовки предстоящих 14 мая в Москве российско-египетских переговоров в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран", — указали в дипведомстве.
Кроме того, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии и на палестинских территориях. «Также была затронута проблематика водопользования в бассейне реки Нил в контексте реализации проекта строительства плотины „Возрождение“ в Эфиопии», — отметили в министерстве.
Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.
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