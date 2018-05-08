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Египетские военные решили сжечь советскими огнеметами кусты с боевиками ИГ
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Египетские военные решили сжечь советскими огнеметами кусты с боевиками ИГ 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Египетские военные используют огнеметы для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Синайском полуострове. Ролик опубликовал во вторник, 8 мая, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
По его информации, на кадрах военные применяют советский ранцевый огнемет. Они сжигают заросли, в которых могут укрываться террористы.
На Синае, а также в дельте Нила и пустынных районах на западе страны с февраля проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. Однако, как отмечали авторы канала, боевики успели закрепится на севере полуострова и создать там множество хорошо оборудованных и скрытых позиций, и их влияние в регионе остается довольно сильным.
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