Ещё
В Египет в ближайшее время могут полететь регулярные рейсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египет в ближайшее время могут полететь регулярные рейсы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия планирует обсудить с Египтом возможность начала регулярной перевозки на курорты Красного моря, сообщает АТОР со ссылкой на Минтранс.
Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов, общаясь с журналистами в Волгограде, сообщил, что в ходе переговоров с Египтом будут обсуждаться перспективы «не только чартерного, но и регулярного направлений других аэропортов, кроме столичного Каира».
По мнению экспертов, опрошенных АТОР, у России и Египта есть все шансы договориться о расширении регулярной перевозки с одного пункта (Каир) до двух или трех (Хургада и Шарм-Эль-Шейх). В этом случае весьма вероятно, что восстановление авиасообщения с курортами Египта пойдет по схеме, использованной в аналогичной ситуации с Турцией. Напомним, что сначала были возобновлены полеты регулярных рейсов, а затем — чартерные.
При этом отмечается, что в связи с необходимостью решения вопроса безопасности, аэропорты курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх ждет проверка российскими представителями.
РИА Новости: последние новости
Соколов рассказал о возможном расширении регулярных рейсов в Египет Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1114
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала454
Клейменов больше не будет вести программу «Время»95
Асад ответил Трампу на оскорбление94
Россиян предупредили о социальной революции90
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение