Россия надеется на скорое возобновление полетов на египетские курорты

Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом , прерванное в 2015 году, было восстановлено в середине апреля текущего года, когда был запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром . Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.

"Надеемся, что не за горами то время, когда будут возобновлены полеты на египетские курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые являются излюбленными местами отдыха россиян", — заявил Богданов на «круглом столе» в рамках саммита «Россия-Исламский мир» (KazanSummit).

По его словам, открытие генконсульства в Хургаде стало «символичным, но практически очень важным» шагом для возобновления авиарейсов, так как данная дипмиссия будет обслуживать в том числе туристов на курортах.

"Это показатель того, что мы готовимся к возобновлению полетов и потока туристов", — сказал Богданов. Дипломат отметил, что альтернативы Египту для российских туристов нет, как с точки зрения климата, так и в плане расстояния и других факторов.