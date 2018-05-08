Минтранс: Точной даты переговоров по расширению авиасообщения с Египтом нет 

Однако он отметил, что пока не намечено даты переговоров транспортных власти двух стран по развитию географии полетов между РФ и Египтом как регулярного, так и чартерного.
Пока в указе президента прописано, что между двумя странами открыто регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Оно возобновилось 11 апреля этого года. Чтобы перевозчики могли начать регулярные или чартерные полеты в другие аэропорты Египта, необходимо не только провести переговоры, довести уровень безопасности в аэропортах Египта до требуемого российской стороной, но и внести изменения в указ президента.
Всего в Египте восемь международный воздушных гаваней (Борг Эль-Араб и Эль-Нужа в Александрии, Асуан в одноименном городе, Каир, Луксор, Марса-Алам (ориентированный на южные территории и побережье Красного моря), Таба (Хургада) и Шарм-эль-Шейх). Однако только новый терминал Каира отвечает сейчас всем требованиям безопасности, которые декларировала российская сторона, напоминают эксперты.