Чартеры из России на курорты Египта полетят не раньше октября

Заключение соглашения о возобновлении чартерных перевозок между городами России и курортами Египта Шарм-эш-Шейхом и Хургадой не стоит ожидать ранее октября этого года, считает член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное соглашение, скорее всего, потребует подписания специального протокола о перевозках.

"Соглашение о возобновлении чартерных перевозок на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду не появится до октября этого года. Переговоры, даже если они возобновятся в мае, как о том говорят ответственные лица, не приведут автоматически к возобновлению полетов без подписания специального протокола. На практике возобновление авиасообщения потребует также выделения свободных самолетов, которые необходимо будет поставить в график", — сказал аз-Заят.

Комментируя заявление исполняющего обязанности главы Минтранса России Максима Соколова о возможности запуска регулярных рейсов, помимо Каира , в другие города Египта, аз-Заят отметил, что, по его мнению, речь идет об Александрии, недалеко от которой расположен объект строительства первой египетской атомной электростанции эд-Дабаа. «Это масштабный проект, который требует облегчения передвижения экспертов и строителей, прибывающих из России», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что организация регулярных рейсов из России на курорты Красного моря «будет способствовать активизации туризма».

Как сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Египта, египетская сторона ожидает, что первый этап переговоров с Россией о возобновлении чартерных авиаперевозок пойдет в Каире в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.