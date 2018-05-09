Ещё
Чартеры из России на курорты Египта полетят не раньше октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чартеры из России на курорты Египта полетят не раньше октября 

Прайм 22 часа назад
Фото: Прайм
Заключение соглашения о возобновлении чартерных перевозок между городами России и курортами Египта — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой не стоит ожидать ранее октября этого года, считает член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное соглашение, скорее всего, потребует подписания специального протокола о перевозках.
"Соглашение о возобновлении чартерных перевозок на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду не появится до октября этого года. Переговоры, даже если они возобновятся в мае, как о том говорят ответственные лица, не приведут автоматически к возобновлению полетов без подписания специального протокола. На практике возобновление авиасообщения потребует также выделения свободных самолетов, которые необходимо будет поставить в график", — сказал аз-Заят.
Комментируя заявление исполняющего обязанности главы Минтранса России Максима Соколова о возможности запуска регулярных рейсов, помимо Каира, в другие города Египта, аз-Заят отметил, что, по его мнению, речь идет об Александрии, недалеко от которой расположен объект строительства первой египетской атомной электростанции эд-Дабаа. «Это масштабный проект, который требует облегчения передвижения экспертов и строителей, прибывающих из России», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что организация регулярных рейсов из России на курорты Красного моря «будет способствовать активизации туризма».
Как сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Египта, египетская сторона ожидает, что первый этап переговоров с Россией о возобновлении чартерных авиаперевозок пойдет в Каире в ближайшее время.
Ранее исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира. По словам чиновника, дата переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения и регулярных направлений других аэропортов пока не определена.
Россия 11 апреля возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" вылетел из Шереметьево в Каир. Египетская авиакомпания EgyptAir начала полеты в московский аэропорт Домодедово 12 апреля.
Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено в середине апреля текущего года.
Прайм: последние новости
Польша, Венгрия и Словакия снизили закупки нефти из РФ на 10% с начала года – "Транснефть" Сотрудничество РФ и Украины по газу будет темой переговоров Меркель и Путина Путин: экономику РФ нужно отвязать от доллара, его монополия ненадежна и опасна
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1114
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут651
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение