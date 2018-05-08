Соколов рассказал о возможном расширении регулярных рейсов в Египет

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» , летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург . Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено в середине апреля текущего года.

"Дату (переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения — ред.) мы пока не намечали, во-первых, не только чартерного, но и регулярных направлений других аэропортов, кроме столичного Каира", — сказал Соколов журналистам.