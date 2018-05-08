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Соколов рассказал о возможном расширении регулярных рейсов в Египет
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Соколов рассказал о возможном расширении регулярных рейсов в Египет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Россия рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с другими городами Египта, помимо Каира, заявил и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов.
Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром было восстановлено в середине апреля текущего года.
"Дату (переговоров по возобновлению чартерного авиасообщения — ред.) мы пока не намечали, во-первых, не только чартерного, но и регулярных направлений других аэропортов, кроме столичного Каира", — сказал Соколов журналистам.
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