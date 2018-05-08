При взрыве автомобиля на севере Ливии погибли двое военных

По словам собеседника агентства, начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился смертник, подорвался неподалеку от КПП №90, принадлежащего ливийской армии, на востоке города Сирт.

"Два человека погибли, трое ранены в рядах сил ливийской армии в результате взрыва", — сообщил аль-Хартуш.