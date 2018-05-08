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Все 18 задержанных в Египте россиян найдены в депортационном отделе каирского аэропорта
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Все 18 задержанных в Египте россиян найдены в депортационном отделе каирского аэропорта 

RT на русском 1 час назад
Все 18 задержанных в Египте россиян, о которых ранее писал RT, нашлись в депортационном отделе аэропорта «Матар Кадим» в Каире, их допрашивает местная полиция из-за связи с боевиками. Об этом сообщил RT родственник одной из задержанных Гусейн Байсултанов.
«Их всех допрашивают. Некоторым людям становится плохо, а надлежащей помощи они там получить не могут — к ним приходили только местные каирские врачи», — сообщил Байсултанов.
По его мнению, причиной задержания стало то, что бывший муж его сестры Сакинат, с которым они уже несколько лет вместе не живут и который находится в розыске, был боевиком и воевал в Сирии.
28 апреля появилась информация о том, что в Каире пропали 18 уроженцев Дагестана. В числе исчезнувших были дети и жёны боевиков, воевавших против правительственных войск в Сирии. Родственники утверждали, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. По их словам, за инцидентом могут стоять египетские спецслужбы.
Однако официальный Каир не подтверждает факта задержания дагестанок. Посольство России направляло запрос египетской стороне с просьбой прояснить ситуацию.
RT на русском: последние новости
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