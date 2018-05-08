Все 18 задержанных в Египте россиян найдены в депортационном отделе каирского аэропорта

Все 18 задержанных в Египте россиян, о которых ранее писал RT, нашлись в депортационном отделе аэропорта «Матар Кадим» в Каире , их допрашивает местная полиция из-за связи с боевиками. Об этом сообщил RT родственник одной из задержанных Гусейн Байсултанов.

«Их всех допрашивают. Некоторым людям становится плохо, а надлежащей помощи они там получить не могут — к ним приходили только местные каирские врачи», — сообщил Байсултанов.

По его мнению, причиной задержания стало то, что бывший муж его сестры Сакинат, с которым они уже несколько лет вместе не живут и который находится в розыске, был боевиком и воевал в Сирии

28 апреля появилась информация о том, что в Каире пропали 18 уроженцев Дагестана . В числе исчезнувших были дети и жёны боевиков, воевавших против правительственных войск в Сирии. Родственники утверждали, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. По их словам, за инцидентом могут стоять египетские спецслужбы.