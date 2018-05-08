В Махачкале получили вторую просьбу узнать судьбу, возможно, задержанных в Египте граждан

Ранее в посольстве РФ Каире сообщили, что дипломаты проверяют информацию о задержании 17 россиян, уроженцев Дагестана, в том числе несовершеннолетних. Ранее аналогичное заявление уже поступило по одному из возможно задержанных.

"Мы получили второе заявление по девять детям и их двум матерям (у одной матери пятеро детей, у другой — четверо). Эту информацию мы срочно отправили в наше консульство, которое, в свою очередь, обратилось к спецслужбам Египта с просьбой выяснить в связи с чем они задержаны. Пока египетская сторона не ответила. Как только египетская сторона ответит, мы немедленно свяжемся с заявителями и сообщим им", — сказал Магомеддадаев.

По его словам, оба заявителя из селения Гимры Унцукульского района. «Первое заявление было от одного парня из села Гимры по поводу своего отца. Второе заявление по поводу девяти детей и двух их матерей поступило тоже из села Гимры», — добавил собеседник агентства.

Ранее Амирхан Магомеддадаев сообщал ТАСС, что эти российские граждане являются выходцами четырех сел Унцукульского района Дагестана, большинство из которых — уроженцы селения Гимры. По словам замглавы Унцукульского района по общественной безопасности Магомеда Гамзатова, в основном это люди, которые поехали получать религиозное образование на территории Египта, в большинстве — это женщины и дети.