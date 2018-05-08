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Первый вице-президент Южного Судана объявил о роспуске своей оппозиционной партии
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Первый вице-президент Южного Судана объявил о роспуске своей оппозиционной партии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 8 мая /Синьхуа/ — По поступившей из Джубы информации, первый вице-президент Южного Судана Табан Денг Гаи в понедельник объявил о роспуске «Оппозиционного суданского народно-освободительного движения», чтобы положить конец вооруженным столкновениям в стране.
Политик заявил на пресс-конференции в Джубе, что руководимое им «Оппозиционное суданское народно-освободительное движение» официально распускается и присоединяется к правящей партии — Суданскому народно-освободительному движению /СНОД/, которое возглавляет президент страны Cалва Киир. Вооруженные формирования оппозиционной партии вольются в состав правительственных войск.
Табан Денг Гаи выразил надежду, что этот шаг положит конец многолетним вооруженным столкновениям в стране и поможет прийти к миру и стабильности.
Напомним, что в конце 2013 года борьба за власть между президентом Южного Судана C. Кииром и бывшим вице-президентом Риеком Машаром привела к вооруженным столкновениям по всей стране и серьезным гуманитарным последствиям. В апреле 2016 года стороны сформировали временное правительство национального единства, однако в июле того же года между их войсками вновь вспыхнул ожесточенный конфликт, Р. Машар бежал из Джубы. —0—
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