Пятеро ливийских военнослужащих погибли в боях с экстремистами

Триполи, 8 мая / Синьхуа / — В понедельник пятеро ливийских военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения в ходе боев с экстремистами в городе Дерна на востоке страны. Об этом сообщил корр. Синьхуа источник в военных кругах.

По его словам, войска добились больших успехов, взяв под контроль район Аль-Фатаех, после чего отступили, опасаясь мин. Он добавил, что террористы понесли значительные потери, но точных цифр не назвал.

По данным источника, в четверг в ходе столкновений в Дерне погибли четверо военнослужащих, еще шестеро получили ранения, боевики понесли большие потери. —0—