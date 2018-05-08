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Пятеро ливийских военнослужащих погибли в боях с экстремистами
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Пятеро ливийских военнослужащих погибли в боях с экстремистами 

ИА Синьхуа 1 час назад
Триполи, 8 мая /Синьхуа/ — В понедельник пятеро ливийских военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения в ходе боев с экстремистами в городе Дерна на востоке страны. Об этом сообщил корр. Синьхуа источник в военных кругах.
По его словам, войска добились больших успехов, взяв под контроль район Аль-Фатаех, после чего отступили, опасаясь мин. Он добавил, что террористы понесли значительные потери, но точных цифр не назвал.
По данным источника, в четверг в ходе столкновений в Дерне погибли четверо военнослужащих, еще шестеро получили ранения, боевики понесли большие потери. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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