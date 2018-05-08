В Ливии силы маршала Хафтара освободили от боевиков восточную часть Дерны

БЕНГАЗИ, 8 мая — РИА Новости . Силы ливийского маршала Халифы Хафтара освободили от боевиков восточные районы города Дерна, в ходе боев погибли четыре солдата ливийской армии, сообщил РИА Новости военный источник в роте «аль-Буркан» главного командования ливийской армии.

Ранее Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Четыре солдата сил ливийской армии погибли во время боев у позиций экстремистов и террористов в ливийском городе Дерна на востоке страны", — заявил источник.

Он добавил, что ливийская армия вечером в понедельник освободила районы Эль-Фатаих и Эль-Хайля, которые контролировались «Советом шуры моджахедов Дерны».