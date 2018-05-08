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В Ливии силы маршала Хафтара освободили от боевиков восточную часть Дерны
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В Ливии силы маршала Хафтара освободили от боевиков восточную часть Дерны 

РИА Новости 1 час назад
БЕНГАЗИ, 8 мая — РИА Новости. Силы ливийского маршала Халифы Хафтара освободили от боевиков восточные районы города Дерна, в ходе боев погибли четыре солдата ливийской армии, сообщил РИА Новости военный источник в роте «аль-Буркан» главного командования ливийской армии.
Ранее Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находящегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.
"Четыре солдата сил ливийской армии погибли во время боев у позиций экстремистов и террористов в ливийском городе Дерна на востоке страны", — заявил источник.
Он добавил, что ливийская армия вечером в понедельник освободила районы Эль-Фатаих и Эль-Хайля, которые контролировались «Советом шуры моджахедов Дерны».
Дерна расположена в 1000 километрах к востоку от Триполи. Город находится под контролем альянса «Совет шуры моджахедов Дерны», в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой"*. Ранее город контролировали боевики ИГ*. Город Дерна считается последним оплотом исламистов на востоке страны, который контролируют силы под командованием маршала Хафтара.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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