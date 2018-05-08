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Более 400 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море
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Более 400 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море 

Российская Газета 1 час назад
Отряд береговой охраны Ливии спас в Средиземном море нелегальных мигрантов, направлявшихся на нескольких плавательных средствах в Европу. Об этом сообщает ТАСС.
В общей сложности на трех резиновых лодках находились 406 человек, в том числе 70 женщин. Спасенными оказались граждане Египта, Туниса и еще нескольких африканских стран. Всех их доставили на военную базу ВМС близ Триполи. Там люди получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Сейчас нелегалы переданы в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.
В 2015 году резкая эскалация конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вызвала значительный рост числа беженцев, желающих переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным таким пунктом для нелегальных мигрантов считается Ливия.
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