Более 400 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море

Отряд береговой охраны Ливии спас в Средиземном море нелегальных мигрантов, направлявшихся на нескольких плавательных средствах в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности на трех резиновых лодках находились 406 человек, в том числе 70 женщин. Спасенными оказались граждане Египта Туниса и еще нескольких африканских стран. Всех их доставили на военную базу ВМС близ Триполи. Там люди получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Сейчас нелегалы переданы в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.

В 2015 году резкая эскалация конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вызвала значительный рост числа беженцев, желающих переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным таким пунктом для нелегальных мигрантов считается Ливия.