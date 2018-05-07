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Армия Нигерии освободила тысячу заложников из плена «Боко Харам»
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Армия Нигерии освободила тысячу заложников из плена «Боко Харам» 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Армия Нигерии освободила тысячу заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки «Боко Харам», сообщило ведомство в понедельник в Twitter.
В ходе операции, которая проводилась 22-ой бригадой нигерийской армии совместно с Многонациональными объединёнными силами специального назначения (MNJTF), были спасены заложники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно.
"Среди заложников в основном женщины и дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками «Боко Харам», — говорится в сообщении.
Все спасенные получают медицинскую помощь в военном госпитале.
Многонациональные объединённые силы специального назначения включают в себя вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера. Их деятельность направлена на борьбу с группировкой «Боко Харам» и освобождение заложников.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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