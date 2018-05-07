Армия Нигерии освободила тысячу заложников из плена «Боко Харам»

В ходе операции, которая проводилась 22-ой бригадой нигерийской армии совместно с Многонациональными объединёнными силами специального назначения (MNJTF), были спасены заложники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно

"Среди заложников в основном женщины и дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками «Боко Харам», — говорится в сообщении.

Все спасенные получают медицинскую помощь в военном госпитале.

Многонациональные объединённые силы специального назначения включают в себя вооруженные отряды из Нигерии, Бенина Камеруна , Чада и Нигера . Их деятельность направлена на борьбу с группировкой «Боко Харам» и освобождение заложников.