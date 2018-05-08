ЦПВС рассказал подробности выхода боевиков из южных кварталов Дамаска 

ДУМА (Сирия), 8 мая — РИА Новости. Покидающие южные кварталы Дамаска боевики группировки "Джейш аль-Ислам" сдали правительственным силам более тысячи единиц стрелкового оружия, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
В ЦПВС пояснили, что при содействии центра продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований. В частности, боевики группировки «Джейш аль-Ислам», покидающие южные кварталы Дамаска, сдали 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия.
В Восточном Каламуне, как сообщили в ЦПВС, более 5 тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации «Хомс».
"В Восточную Гуту после освобождения ее от боевиков вернулись более 64 тысяч жителей. Идет процесс восстановления мирной жизни", — отметили в ЦПВС.
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