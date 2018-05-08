ЦПВС рассказал подробности выхода боевиков из южных кварталов Дамаска

В ЦПВС пояснили, что при содействии центра продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований. В частности, боевики группировки «Джейш аль-Ислам», покидающие южные кварталы Дамаска, сдали 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия.

В Восточном Каламуне, как сообщили в ЦПВС, более 5 тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации «Хомс».

"В Восточную Гуту после освобождения ее от боевиков вернулись более 64 тысяч жителей. Идет процесс восстановления мирной жизни", — отметили в ЦПВС.

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