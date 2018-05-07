Ещё
В ООН назвали число жертв налета афганских ВВС на Кундуз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН назвали число жертв налета афганских ВВС на Кундуз 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) подтвердила, что при авиаударе ВВС Афганистана по медресе в городе Кундуз в начале апреля погибли или были ранены более 80 детей.
Ранее представители местных властей заявляли, что в результате бомбардировки в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем талибов, погибли 85 человек, из них 60 мирных жителей и 25 боевиков. По их данным, ранения получили 50 человек.
Верифицированные данные ООН включают 107 жертв бомбардировки (36 убитых и 71 раненый), в том числе 81 ребенок. В докладе UNAMA говорится, что выводы миссии основываются на опросах самих пострадавших, очевидцев, медиков и представителей правительства. Не исключается, что действительное число жертв авиауадара может быть выше приведенного в докладе.
В докладе также отмечается, что следователи ООН не могут с уверенностью сказать, что все жертвы налета были мирными жителями.
РИА Новости: последние новости
Суд в Египте перенес рассмотрение апелляций на запрет Uber и Careem Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня186
Медведева отказались поддержать818
Украина готовит «диверсию» на Юге России319
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина175
Мир отреагировал на инаугурацию Путина524
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение