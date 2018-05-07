В ООН назвали число жертв налета афганских ВВС на Кундуз

Ранее представители местных властей заявляли, что в результате бомбардировки в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем талибов , погибли 85 человек, из них 60 мирных жителей и 25 боевиков. По их данным, ранения получили 50 человек.

Верифицированные данные ООН включают 107 жертв бомбардировки (36 убитых и 71 раненый), в том числе 81 ребенок. В докладе UNAMA говорится, что выводы миссии основываются на опросах самих пострадавших, очевидцев, медиков и представителей правительства. Не исключается, что действительное число жертв авиауадара может быть выше приведенного в докладе.

В докладе также отмечается, что следователи ООН не могут с уверенностью сказать, что все жертвы налета были мирными жителями.