8 кенийских солдат погибли в результате взрыва в Сомали 

Могадишо, 7 мая /Синьхуа/ — 8 кенийских солдат погибли, еще двое были ранены в результате подрыва военной машины на самодельном взрывном устройстве близ сомалийского городка Доблей.
Атака была совершена в 16:00 по местному времени, когда кенийские солдаты, участвующиеся в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, возвращались в городок близ кенийско-сомалийской границы.
В результате взрыва была повреждена военная машина, в которой ехали кенийские солдаты.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", заявив, что их боевики убили 15 кенийских солдат. —0—