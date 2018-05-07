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8 кенийских солдат погибли в результате взрыва в Сомали
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8 кенийских солдат погибли в результате взрыва в Сомали 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Могадишо, 7 мая /Синьхуа/ — 8 кенийских солдат погибли, еще двое были ранены в результате подрыва военной машины на самодельном взрывном устройстве близ сомалийского городка Доблей.
Эту информацию подтвердили военные Кении и Сомали в понедельник.
Атака была совершена в 16:00 по местному времени, когда кенийские солдаты, участвующиеся в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, возвращались в городок близ кенийско-сомалийской границы.
В результате взрыва была повреждена военная машина, в которой ехали кенийские солдаты.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", заявив, что их боевики убили 15 кенийских солдат. —0—
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