8 кенийских солдат погибли в результате взрыва в Сомали

Могадишо , 7 мая / Синьхуа / — 8 кенийских солдат погибли, еще двое были ранены в результате подрыва военной машины на самодельном взрывном устройстве близ сомалийского городка Доблей.

Эту информацию подтвердили военные Кении Сомали в понедельник.

Атака была совершена в 16:00 по местному времени, когда кенийские солдаты, участвующиеся в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, возвращались в городок близ кенийско-сомалийской границы.

В результате взрыва была повреждена военная машина, в которой ехали кенийские солдаты.