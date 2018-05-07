В Египте приняли закон, регулирующий деятельность сервисов Uber и Careem

КАИР , 7 мая — РИА Новости . Египетский парламент принял в окончательном чтении закон, регулирующий деятельность транспортных сервисов Uber и Careem, который, в частности, обязывает компании раскрывать данные по требованию органов безопасности, сообщила в понедельник египетская газета «Эль-Ватан».

По информации издания, в девятой статье закона говорится, в частности, что компании, прошедшие процедуру лицензирования, должны при согласии главы правительства предоставлять «органам национальной безопасности все данные и технические характеристики, которые они смогут использовать в рамках своих полномочий».

Компании обязаны хранить эти данные в течение 180 дней, обеспечивая при этом конфиденциальность для своих клиентов. За невыполнение этих требований регулирующие органы могут назначить штраф в размере от 500 тысяч до пяти миллионов египетских фунтов (от 28,4 тысяч до 284 тысяч долларов США).

Сервисы также должны будут в течение шести месяцев наладить отчисление налогов и сборов, которые выплачивают обычные такси в соответствии с законом о дорожном движении. При этом их выплаты будут на 25% больше выплат традиционных перевозчиков.

Появление сервисов Uber и Careem в Египте вызвало бурные протесты местных водителей традиционных такси. В жалобе, поданной от их имени инициативной группой, указывалось, что сотрудникам Uber и Сareem, в отличие от водителей традиционных такси, не приходится оплачивать огромные сборы за эксплуатацию транспортных средств. Более того, для коммерческой перевозки пассажиров они используют автомобили, которые приобретались исключительно для личного пользования.

В марте этого года суд обязал правительство приостановить деятельность этих двух компаний, оказывающих услуги автомобильных перевозок. Тем не менее, в начале апреля суд по срочным делам приостановил решение о запрете, что позволило им продолжать обслуживать клиентов в Египте. Окончательный вердикт по данному делу должен вынести Высший административный суд. Очередное заседание намечено на 12 мая.

Uber и Careem ранее призвали правительство не запрещать работу компаний, а разработать правила для их деятельности. Они указывают, что оба приложения получили официальную регистрацию в министерстве инвестиций Египта в ноябре прошлого года, что означает согласие на их работу в Египте. Кроме того, по утверждению предпринимателей, запрет деятельности компаний может привести к потере работы для большого числа граждан Египта.

Приложения Uber и Careem получили огромную популярность на территории Египта за короткий промежуток времени. Традиционное такси в Египте часто критикуют за работу без счетчика и неуважительное отношение к клиентам.