В результате авиаударов в Афганистане были уничтожены 42 боевика

Кабул , 7 мая / Синьхуа / — По меньшей мере 42 боевика были убиты, еще 24 получили ранения в Афганистане за прошедшие сутки в результате нескольких авиаударов. Об этом сообщило Минобороны страны. В южной провинции Урузган 18 боевиков были уничтожены, 14 получили ранения в результате ударов по позициям талибов на окраине административного центра региона — города Таринкот и в соседнем районе Дихравуд. Еще 9 талибов были убиты, семеро — ранены в ходе авиаудара в районе Маруф провинции Кандагар на юге Афганистана. 10 боевиков удалось уничтожить в районе Дайчопан в южной провинции Забуль. В районе Алмар провинции Фарьяб на севере страны удар по убежищам экстремистов привел к гибели 5 боевиков, еще трое получили ранения. Военные также уничтожили некоторое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших боевикам. Авиаудары были совершены ВВС Афганистана и коалицией во главе с США НАТО . —0—