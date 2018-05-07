В результате авиаударов в Афганистане были уничтожены 42 боевика 

Кабул, 7 мая /Синьхуа/ — По меньшей мере 42 боевика были убиты, еще 24 получили ранения в Афганистане за прошедшие сутки в результате нескольких авиаударов. Об этом сообщило Минобороны страны.
В южной провинции Урузган 18 боевиков были уничтожены, 14 получили ранения в результате ударов по позициям талибов на окраине административного центра региона — города Таринкот и в соседнем районе Дихравуд.
Еще 9 талибов были убиты, семеро — ранены в ходе авиаудара в районе Маруф провинции Кандагар на юге Афганистана.
10 боевиков удалось уничтожить в районе Дайчопан в южной провинции Забуль.
В районе Алмар провинции Фарьяб на севере страны удар по убежищам экстремистов привел к гибели 5 боевиков, еще трое получили ранения.
Военные также уничтожили некоторое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших боевикам.