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В результате авиаударов в Афганистане были уничтожены 42 боевика
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В результате авиаударов в Афганистане были уничтожены 42 боевика 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Кабул, 7 мая /Синьхуа/ — По меньшей мере 42 боевика были убиты, еще 24 получили ранения в Афганистане за прошедшие сутки в результате нескольких авиаударов. Об этом сообщило Минобороны страны.
В южной провинции Урузган 18 боевиков были уничтожены, 14 получили ранения в результате ударов по позициям талибов на окраине административного центра региона — города Таринкот и в соседнем районе Дихравуд.
Еще 9 талибов были убиты, семеро — ранены в ходе авиаудара в районе Маруф провинции Кандагар на юге Афганистана.
10 боевиков удалось уничтожить в районе Дайчопан в южной провинции Забуль.
В районе Алмар провинции Фарьяб на севере страны удар по убежищам экстремистов привел к гибели 5 боевиков, еще трое получили ранения.
Военные также уничтожили некоторое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших боевикам.
Авиаудары были совершены ВВС Афганистана и коалицией во главе с США и НАТО. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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