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Подконтрольные ИГ* кварталы Дамаска будут «разрезаны надвое» сирийскими военными
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Подконтрольные ИГ* кварталы Дамаска будут «разрезаны надвое» сирийскими военными 

360tv.ru 10 минут назад
В Дамаске планируют «разрезать» занимаемую силами «Исламского государства»* территорию на две части. Речь идет о южных кварталах города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерала сирийской армии Мэхсена Нафнуфа.
Генерал рассказал, что за последние сутки его военные продвинулись на 500 метров. Сейчас штаб Нафнуфа находится на том месте, где накануне располагались позиции боевиков. С другой стороны идет другая часть сирийской армии.
Скоро мы встретимся, а значит, разрежем территорию, занимаемую боевиками «Исламского государства»*, на две части
— Мэхсен Нафнуф.
Далее сирийские военные намерены «дробить каждый котел» и уничтожать находящися в нем террористов.
Сейчас часть южных кварталов Дамаска все еще контролируют террористические группировки «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*.
* ИГ («Исламское государство»), «Джебхат ан-Нусра»* — террористические организации, запрещенные на территории России и в ряде других стран.
Турция намерена продолжать военные операции на севере Сирии и Ирака. По словам президента страны Реджепа Эрдогана, Анкара не ослабит присутствие своих сил, пока боевики полностью не будут ликвидированы.
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