Ещё
Ливийские моряки спасли 400 нелегальных мигрантов, плывших на лодках в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливийские моряки спасли 400 нелегальных мигрантов, плывших на лодках в Европу 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: otr-online.ru
В понедельник, 7 мая, отряд береговой охраны Ливии спас в Средиземном море более 400 человек, стремившихся на нескольких плавсредствах добраться до Европы из Африки. Такие данные сообщило издание «Аль-Ватан» со ссылкой на заявление ливийской береговой охраны.
Как уточняется, в ливийских прибрежных водах были спасены 406 нелегальных мигрантов, отправившихся из Ливии в открытое море на трех резиновых лодках. Среди них — 70 женщин, передает ТАСС. В числе спасенных — граждане Туниса, Египта и еще нескольких африканских стран.
Всех незаконных мигрантов доставили на военную базу ВМС недалеко от Триполи, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время людей, спасенных в море, передали в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.
В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока значительно возросло число беженцев, стремящихся любым способом переправиться в Европу через государства, которые расположены на побережье Средиземного моря. Основной перевалочный пункт для нелегалов — Ливия, где до сих пор сохраняется нестабильная политическая обстановка. По информации ливийских властей, в настоящее время на территории страны находятся около 700 тысяч мигрантов.
Вести.Ru: последние новости
Ответственность за теракт в Триполи взяли на себя игиловцы Шойгу обсудил с Хафтаром ситуацию на Ближнем Востоке Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассчитали летальный ядерный удар России178
Медведева отказались поддержать1051
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом250
В Сирии разбился российский вертолет323
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии18
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение