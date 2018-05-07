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Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море
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Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: otr-online.ru
РИМ, 7 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Более 100 мигрантов были спасены близ побережья Ливии в Средиземном море сотрудниками неправительственной организации Proactiva Open Arms, сообщила в понедельник служба береговой охраны Италии.
Резиновую лодку с беженцами обнаружило принадлежащее Proactiva Open Arms парусное судно Astral, которое под британским флагом выполняло свою миссию в этом районе Средиземного моря.
Учитывая критическую ситуацию, в которой находились люди, было принято решение поднять их на борт судна, несмотря на то, что координацию спасения мигрантов в данном районе осуществляет береговая охрана Ливии. Всего были спасены 105 человек.
После этого стало ясно, что требуется срочно переместить спасенных людей на более крупное судно. Тогда к месту спасения подошло судно под британским флагом Aquarius, принадлежащее другой неправительственной организации SOS Mediterranee.
Спасатели ожидали указаний о своих дальнейших действиях со стороны государства, под флагом которого они совершали плавание, то есть Великобритании. Именно английские власти должны были разрешить транспортировку беженцев на берег и указать место их высадки на сушу. Однако таких указаний не поступало.
В сложившейся ситуации Римский оперативный центр береговой охраны Италии, озабоченный состоянием здоровья спасенных людей, дал указание поднять их на борт Aquarius, указывается в сообщении.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
В конце апреля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что с начала 2018 года число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 19 тысяч человек, при этом в Средиземном море погиб 571 беженец. За этот же период 2017 года к европейским берегам прибыли более 44 тысяч человек, погиб тогда 1091 мигрант.
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