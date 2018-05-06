Береговая охрана Ливии спасла в прибрежных водах почти 100 незаконных мигрантов

КАИР , 6 мая. / ТАСС /. Береговая охрана Ливии спасла в воскресенье в Средиземном море почти 100 человек, пытавшихся на резиновой лодке незаконно добраться из Африки до Европы. Об этом в своей электронной версии сообщила газета Al Youm Al Sabia, ссылаясь на заявление официального представителя подразделений ливийской береговой охраны полковника Айюба Касема.

По его словам, «97 незаконных мигрантов, отправившихся из Ливии на резиновом плавсредстве в открытое море, были спасены в прибрежных водах неподалеку от района Джанзур». Среди оказавшихся в лодке были также 29 граждан Египта и два тунисца. В числе спасенных ливийскими моряками есть четыре женщины.

Полковник Касем добавил, что все незаконные мигранты были доставлены на военную базу ВМС Ливии близ Триполи, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В настоящее время спасенные в море близ Джанзур переданы в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся порядка 700 тыс. мигрантов.