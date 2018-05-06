Ещё
В Египте скончался один из лидеров египетской революции 1952 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте скончался один из лидеров египетской революции 1952 года 

РИА Новости 47 минут назад
КАИР, 6 мая — РИА Новости. Последний из ныне живущих членов Совета революционного командования Египта, совершивших Июльскую революцию 1952 года, Халед Мохи эд-Дин скончался в воскресенье в возрасте 95 лет, об этом сообщила канцелярия египетского президента.
Политик скончался в военном госпитале в Каире.
Халед Мохи эд-Дин был одним из лидеров египетской тайной организации «Свободные офицеры», возглавляемой Гамалем Абдель Насером. В июле 1952 года члены этой организации совершили переворот в Египте, приведший к устранению монархии в этой арабской стране. Мохи эд-Дин на протяжении двух лет после революции входил в состав революционного командования Египта.
За близость с коммунистами и поддержку марксистских идей, политик получил от своих соратников псевдоним «красный майор».
Халед Мохи эд-Дин являлся основателем и многолетним руководителем Национально-прогрессивной (левой) партии (Тагамму).
"Канцелярия президента заверяет, что Египет всегда будет благодарен за патриотический вклад усопшего и его вечный путь, которые высечены в истории родины буквами света, для того чтобы сохраниться в памяти египетской политической жизни", — приводится в тексте заявления канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Похоронен «красный майор» будет с воинскими почестями в понедельник.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Ливии прибыл в Москву для обсуждения борьбы с терроризмом Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля В драке за наследство в Египте пострадали восемь человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой556
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии162
Хабенский устроил перепалку с журналисткой101
Бузова сообщила о замужестве107
Умер Юрий Томошевский
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение