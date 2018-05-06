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Взрыв фугаса на севере Афганистана унес жизни восьми человек
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Взрыв фугаса на севере Афганистана унес жизни восьми человек 

Федеральное агентство политических новостей 5 часов назад
Представитель полиции Абдул Карим Юриш, рассказал, что мина взорвалась, когда на нее наехал автобус, в котором находились местные торговцы. В результате инцидента ппогибли мирные жители, сообщает информагентство Пажвак, ссылаясь на местную полицию.
В настоящий момент ответственность за теракт никто из действующих на территории Афганистана экстремистских организаций не взял. Однако в местной полиции есть данные, которые говорят о причастности к трагедии радикальной группировки «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ — прим.ред.).
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