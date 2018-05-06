«Коллекция Тутанхамона» будет представлена полностью в новом Национальном музее Египта

КАИР , 6 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов /. «Коллекция Тутанхамона» впервые в истории будет представлена в полном объеме в новом Национальном музее Египта , подготовка к открытию которого ведется в Каире. Об этом сообщил в телепрограмме Al Haya Al Youm главный реставратор нового музея профессор Иса Зейдан.

"Коллекцией Тутанхамона" египтологи называют собрание артефактов, обнаруженных английским археологом Говардом Картером (1874-1939) и его командой при вскрытии практически неразграбленной гробницы этого фараона-юноши Древнего Египта (правил в 1334-1325 годах до н.э.) в Долине царей близ современного города Луксор в 1922 году.

"Все предметы, извлеченные из захоронения «золотого фараона» в начале XX века, впервые все вместе будут выставлены в залах нового Национального музея , расположенного на площади Ар-Римая близ всемирно известных пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина", — сообщил Зейдан. По его словам, уникальная во всех отношениях экспозиция расположится в нескольких залах на территории, превышающей 7,5 тыс. кв. м.

Как пояснил главный реставратор, ранее все артефакты из «коллекции Тутанхамона» были распределены по нескольким выставочным залам страны. «Теперь же артефакты, связанные с именем наиболее популярного в мире правителя Древнего Египта, собранные воедино, представят самую полную картину о жизни древних египтян, их традициях, ритуалах и представлениях о смерти», — добавил Зейдан.

Минувшим днем в новый музей была доставлена последняя партия артефактов, завершившая комплектацию экспозиции. Среди нескольких десятков предметов, перевезенных на площадь Ар-Римая из египетского Военного музея, самая большая колесница, которой Тутанхамон пользовался для выездов на охоту.

Около двух недель назад в новый музей из Луксора, расположенного в 700 км от Каира, были транспортирована очередная часть общей коллекции. Главным шедевром среди доставленных с юга Египта артефактов стала сделанная из черного дерева позолоченная голова быка, которая использовалась древними египтянами во время ритуальных церемоний и была уложена в гробницу в непосредственной близости от саркофага фараона. В Каир также перевезли деревянный трон правителя Древнего Египта, несколько расписанных иероглифами сундуков, еще десятки более мелких предметов.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он управлял Древним Египтом около 10 лет и умер, не достигнув и 20. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены.

Большой Национальный музей, как предполагается, откроется для посетителей в конце 2018 года. На первоначальном этапе будет задействована только часть экспозиции, которая при ее окончательном оформлении по своему разнообразию и уникальности должна превзойти все имеющиеся в мире собрания предметов быта и искусства Древнего Египта. Власти страны обещают, что новый музей даст фору даже своему «старшему брату» на площади Тахрир, коллекция которого сейчас насчитывает не менее 160 тыс. артефактов, представляющих все исторические периоды развития древнего египетского государства и общества.