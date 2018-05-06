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Тунисцы впервые после «арабской весны» проголосуют на муниципальных выборах
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Тунисцы впервые после «арабской весны» проголосуют на муниципальных выборах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТУНИС, 6 мая — РИА Новости. Тунисцы впервые после так называемой «арабской весны» 2011 года голосуют на муниципальных выборах, участки открылись в воскресенье в 350 муниципалитетах, где избирателям предстоит выбрать состав местных советов депутатов.
В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые восстания, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.
Как сообщила тунисская избирательная комиссия, она предоставила необходимые условия для местных выборов, которые до этого не проводились. В выборах участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.
Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси в связи с выборами призвал граждан прийти на участки и продемонстрировать «приверженность демократическому курсу», закреплению которого, по его словам, муниципальные выборы будут способствовать.
Бен Али в 2011 году бежал из Туниса в Саудовскую Аравию после «жасминовой революции», которая была вызвана недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Тогда в результате массовых беспорядков погибли более 80 человек.
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