Тунисцы впервые после «арабской весны» проголосуют на муниципальных выборах

ТУНИС , 6 мая — РИА Новости . Тунисцы впервые после так называемой «арабской весны» 2011 года голосуют на муниципальных выборах, участки открылись в воскресенье в 350 муниципалитетах, где избирателям предстоит выбрать состав местных советов депутатов.

В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые восстания, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али , руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

Как сообщила тунисская избирательная комиссия, она предоставила необходимые условия для местных выборов, которые до этого не проводились. В выборах участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.

Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси в связи с выборами призвал граждан прийти на участки и продемонстрировать «приверженность демократическому курсу», закреплению которого, по его словам, муниципальные выборы будут способствовать.