Взрыв в мечети в Хосте: 10 убитых и 34 раненых

Десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Факт взрыва был подтвержден полицией провинции. Там также сообщили, что эта мечеть используется как центр регистрации избирателей. Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства взрыва, передает РИА Новости

На октябрь 2018 года запланированы совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана . Регистрация избирателей в стране началась 14 апреля.