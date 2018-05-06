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Взрыв в мечети в Хосте: 10 убитых и 34 раненых
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Взрыв в мечети в Хосте: 10 убитых и 34 раненых 

Вести.Ru 1 час назад
Десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
Факт взрыва был подтвержден полицией провинции. Там также сообщили, что эта мечеть используется как центр регистрации избирателей. Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства взрыва, передает РИА Новости.
На октябрь 2018 года запланированы совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана. Регистрация избирателей в стране началась 14 апреля.
Президент Афганистана Ашраф Гани после открытия регистрации избирателей предложил радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) вернуться в мирный процесс. Он выразил надежду, что оно трансформируется в политическое движение и примет участие в выборах. Однако Талибы это предложение отвергли.
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